РФ планирует расширить портовые мощности на 40 млн т нефти в год

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Россия планирует расширить портовые мощности на 40 млн т нефти в год для альтернативы поставок нефти в Европу по нефтепроводу "Дружба", сообщил "Интерфаксу" вице-премьер РФ Александр Новак.

"Суммарно где-то на 40 млн т. Это альтернатива поставкам в Европу (вместо поставок по нефтепроводу "Дружба" - ИФ)", - сказал он.

Комментируя, в какие сроки это возможно сделать, Новак сказал: "Какая-то часть уже сделана, а какая-то потребует инвестиций, которые в течение трех лет будут произведены "Транснефтью".

Он уточнил, что необходимые инвестиции - порядка 150 млрд рублей.

Ранее в ходе панельной сессии РЭН-2022 Новак заявил, что расширение магистральной инфраструктуры и портовых мощностей "Транснефти" позволит России переориентировать поставки нефти, в том числе на Восток.

"В нефтяной отрасли у нас расширяется магистральная инфраструктура компании "Транснефть", а также портовые мощности, находящиеся в Новороссийске, Приморске, Усть-Луге и на востоке в Козьмино. Это даст нам возможность переориентировать потоки на Восток, на Дальний Восток", - сообщил Новак.