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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:42

Песков заявил об аресте нескольких диверсантов при попытке подрыва "Турецкого потока"

Песков заявил об аресте нескольких диверсантов при попытке подрыва "Турецкого потока"
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - При попытке подрыва газопровода "Турецкий поток" были арестованы диверсанты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Некие силы, о возможном происхождении этих сил Путин намеки давал, (...) они посягали уже и на "Турецкий поток". Были взяты диверсанты, несколько человек были арестованы. Хотели взорвать. На нашей территории, на суше", - сказал Песков журналистам в четверг.

Ранее в октябре президент РФ Владимир Путин сообщил, что украинские власти пытались подорвать один из участков "Турецкого потока".

Дмитрий Песков Турецкий поток
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