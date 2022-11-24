ФСБ сообщила о предотвращении диверсии на газопроводе "Южный поток"

Фото: Виталий Невар/ТАСС

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о предотвращении диверсионно-террористической атаки на газопровод "Южный поток".

"В результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий предотвращена попытка совершения украинскими спецслужбами диверсионно-террористического акта на газопроводе "Южный поток", по которому осуществляются поставки энергоносителей в Турцию и Европу", - заявили в спецслужбе.

В ФСБ сообщили, что задержаны граждане России, "причастные к подготовке и ресурсному обеспечению теракта".

Изъяты четыре магнитные мины, четыре килограмма пластита, взрыватели замедленного действия, 593 тысячи рублей и средства связи, "содержащие переписку и переговоры с куратором из спецслужб Украины, инструкции по сборке и установке взрывного устройства, а также передаче денежных средств и координаты места совершения подрыва в Волгоградской области", сообщает спецслужба.

Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело по статьям 30, 205 (приготовление к террористическому акту), 205.4 (организация террористического сообщества и участие в нем), 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ.

В ФСБ не раскрыли личности задержанных и других подробностей спецоперации.

"Газпром" планировал построить через Черное море в Болгарию 4-ниточную магистраль "Южный поток" на 63 млрд куб. м газа. Для подачи этих объемов газа на экспорт создавалась инфраструктура на территории России. После отмены проекта "Южный поток" ему на смену пришел "Турецкий поток" в два раза меньше по мощности (31,5 млрд куб. м), из двух ниток. Однако мощности по доставке газа на берег Черного моря "Газпром" создал в прежнем изначальном объеме.

Попытка подрыва "Турецкого потока"

13 октября 2022 года президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Астане, что была попытка взорвать "Турецкий поток".

"Турция оказалась самым надежным маршрутом сегодня для поставок газа в Европу, благодаря вашей позиции, господин президент, вашей твердой позиции по строительству газотранспортной системы "Турецкий поток". Хотя и его, как мы слышали, тоже пытались взорвать, но, слава богу, этого не случилось, и он успешно работает", - сказал Путин.

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что при попытке подрыва газопровода "Турецкий поток" были арестованы диверсанты.

"Некие силы, о возможном происхождении этих сил Путин намёки давал, (...) они посягали уже и на "Турецкий поток". Были взяты диверсанты, несколько человек были арестованы. Хотели взорвать. На нашей территории, на суше", - сказал Песков.

Между тем в сентябре в результате подрыва произошла разгерметизация двух ниток первого "Северного потока" и одной - "Северного потока 2" вблизи датского острова Борнхольм. В РФ возбуждено уголовное дело по статье об акте международного терроризма. Спецслужбы Швеции также пришли к выводу, что инцидент на газопроводах является диверсией.