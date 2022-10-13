Кремль констатировал, что "стамбульская сделка" по удобрениям совершенно не выполняется

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что часть "зерновой сделки", которая касается вывоза российских удобрений из портов Европы, совершенно не выполняется.

Его спросили, будет ли продлеваться сделка с учетом того, что прогресса по вопросу российских удобрений и зерна нет.

"Ну, я не знаю, потому что вторая часть этой сделки совершенно не выполняется и мы постоянно напоминаем о нашем предложении, которое заключается в том, что 300 тысяч тонн удобрений находится в различных европейских портах и их никто пока забрать не может, хотя мы предлагаем бесплатно распределить эти удобрения среди беднейших стран. Но пока доступа к этим удобрениям они не получают", - ответил Ушаков.

На встрече в Астане 13 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган отметили отсутствие прогресса по ситуации с российским зерном и удобрениями в рамках "зерновой сделки", заявил ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Заинтересованность в этой сделке сохраняется. Но и Путин, и Эрдоган вспоминали очень важное условие этой сделки, которое не выполнено. Условие о том, что с запуском этого механизма будет также разблокирована ситуация с нашими удобрениями и с нашим зерном. Вроде бы там прямых санкций нет, но косвенно ограничения сказываются самым негативным образом", - сказал он. Также, по его словам, президенты констатировали, что беднейшим странам идет меньшая часть зерна.

В Стамбуле 22 июля при участии ООН, России, Турции и Украины были подписаны документы по созданию морских коридоров безопасности для вывоза сельхозпродукции из трех украинских портов - Черноморска, Одессы и Южного, а также договоренность Москвы и ООН о снятии препятствий для экспорта российского зерна и удобрений. В Москве считают, что договоренности были пакетными и должны выполняться одновременно.