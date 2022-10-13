Ушаков опроверг обсуждение дипломатами идеи Эрдогана о "пятисторонних переговорах" по Украине

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Идея президента Турции Реджепа Эрдогана о "пятисторонних переговорах" по Украине "зависла в СМИ" в виде публикаций, с Россией по дипканалам ее не обсуждали, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Я вот не знаю, это он предложил или кто? Потому что мы видели это только в газетах. Вот из уст Эрдогана такой вариант мы пока не слышали", - заявил Ушаков журналистам в четверг.

Не поступало это предложение и по дипломатическим каналам, добавил он.

"Такого не было. Я просто знаю, что в ходе закрытых контактов с европейцами и американцами турки в какой-то степени затрагивали эту тему. Но не больше. И реакцию со стороны западных стран я не знаю", - сказал Ушаков.

При этом он подчеркнул, что Россия не отказывается от любых контактов, однако пока просто непонятно, что обсуждать.

"Никто эту идею не конкретизировал. Идея повисла только в СМИ. Но на сегодняшнем политическом уровне она не обсуждалась совершенно", - заявил Ушаков по итогам переговоров президентов России и Турции в четверг.