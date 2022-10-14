Что случилось этой ночью: пятница, 14 октября

Арест фигурантов дела о взрыве на Крымском мосту, режим КТО в Белоруссии и возвращение "ВКонтакте" в App Store

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Суд в Крыму арестовал пятерых фигурантов дела о теракте на Крымском мосту. Киевский районный суд Симферополя по ходатайству следствия избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 8 декабря Артему Азатьяну, Георгию Азатьяну, Роману Соломко, Владимиру Злобе и Артуру Терчаняну.

- Режим контртеррористической операции введен в Белоруссии. Глава белорусского МИДа Владимир Макей объяснил это "информацией о том, что со стороны отдельных сопредельных государств планируются провокации, связанные чуть ли не с захватом отдельных участков территории Беларуси".

- ЦБ РФ сообщил о постепенном исчерпании весеннего укрепления курса рубля. Это проявляется в замедлении удешевления электроники, бытовой техники, а также в возобновлении роста цен на импортируемые фрукты, пояснили в Банке России.

- Южная Корея впервые за пять лет ввела новые санкции против КНДР. Односторонние санкции введены в отношении 15 физлиц и 16 учреждений Северной Кореи в ответ на участившиеся запуски баллистических ракет.

- Джо Байден намерен обсудить с Саудовской Аравией решение ОПЕК+ сократить квоты на нефтедобычу. Президент США не уточнил, о чем пойдет речь, посоветовав "следить за новостями".

- "ВКонтакте" и другие приложения экосистемы VK снова доступны в App Store. В конце сентября они были удалены из магазина в связи с наличием подсанкционных акционеров.