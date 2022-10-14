Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:42

Что случилось этой ночью: пятница, 14 октября

Арест фигурантов дела о взрыве на Крымском мосту, режим КТО в Белоруссии и возвращение "ВКонтакте" в App Store

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Суд в Крыму арестовал пятерых фигурантов дела о теракте на Крымском мосту. Киевский районный суд Симферополя по ходатайству следствия избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 8 декабря Артему Азатьяну, Георгию Азатьяну, Роману Соломко, Владимиру Злобе и Артуру Терчаняну.

- Режим контртеррористической операции введен в Белоруссии. Глава белорусского МИДа Владимир Макей объяснил это "информацией о том, что со стороны отдельных сопредельных государств планируются провокации, связанные чуть ли не с захватом отдельных участков территории Беларуси".

- ЦБ РФ сообщил о постепенном исчерпании весеннего укрепления курса рубля. Это проявляется в замедлении удешевления электроники, бытовой техники, а также в возобновлении роста цен на импортируемые фрукты, пояснили в Банке России.

- Южная Корея впервые за пять лет ввела новые санкции против КНДР. Односторонние санкции введены в отношении 15 физлиц и 16 учреждений Северной Кореи в ответ на участившиеся запуски баллистических ракет.

- Джо Байден намерен обсудить с Саудовской Аравией решение ОПЕК+ сократить квоты на нефтедобычу. Президент США не уточнил, о чем пойдет речь, посоветовав "следить за новостями".

- "ВКонтакте" и другие приложения экосистемы VK снова доступны в App Store. В конце сентября они были удалены из магазина в связи с наличием подсанкционных акционеров.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Взрыв на Крымском мосту

Суд в Крыму арестовал пятерых фигурантов дела о теракте на Крымском мосту

Новак предложил США установить price cap на свой СПГ для Европы

Новый оператор "Сахалина-1" будет зарегистрирован в Южно-Сахалинске

Что произошло за день: четверг, 13 октября

СП РФ и Китая готовит частную концессионную инициативу по созданию трассы "Меридиан"

Думе предложили обязать чиновников декларировать расходы на выплату кредитов

В Кремле не считают "Турецкий поток" заменой "Северному потоку"

Кремль опроверг заявление Зеленского о планах РФ ударить по своей газовой инфраструктуре

Военная операция на Украине

Минобороны сообщило о возвращении 20 военных РФ в результате обмена с Украиной

Песков заявил об аресте нескольких диверсантов при попытке подрыва "Турецкого потока"

Песков заявил об аресте нескольких диверсантов при попытке подрыва "Турецкого потока"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });