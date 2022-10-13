Приложение "ВКонтакте" снова доступно в App Store

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Приложение соцсети "ВКонтакте", а также сервисы "VK Музыка" и "VK Клипы" вновь стали доступны для скачивания через магазин приложений App Store.

"Приложение "ВКонтакте" вновь доступно в App Store на iOS. Мы приветствуем решение Apple, пользователям вновь доступны любимые сервисы", - сказали в пресс-службе "ВКонтакте".

Также в App Store вернулись приложения "VK Звонки", "VK Мессенджер", "Почта.Mail.ru" и "Облако Mail.ru", "Маруся" и "Юла".

В конце сентября ряд мобильных приложений из портфеля активов интернет-компании VK, включая приложение "ВКонтакте", сервисы VK Музыка и VK Клипы пропали из App Store.

VK, а также Минцифры и Роскомнадзор направляли в Apple запросы о причинах удаления приложений.

В свою очередь, издание The Verge со ссылкой на представителя Apple сообщило, что корпорация удалила из AppStore приложения из портфеля активов VK в связи с тем, что их распространяют разработчики, совладельцами которых являются стороны, находящиеся под британскими санкциями.

Крупнейшим акционером VK является АО "МФ Технологии", контролирующее 57,3% голосов интернет-холдинга (4,8% - экономическая доля). Совладельцами МФТ являются "СОГАЗ" и "Газпром-медиа холдинг" (им принадлежит по 45% МФТ); еще 10% МФТ - у "Ростеха".

Помимо МФТ, акционерами VK также являются структура Naspers - Prosus (25,7% экономическая и 12,3% голосующая доля), Alibaba Group (9,5% и 4,5%), Tencent (7% и 3,3%).

Под британскими санкциями находятся "Ростех" и "СОГАЗ". Кроме того, под персональными санкциями находится глава "Газпром-медиа холдинг" Александр Жаров (они объясняются тем, что компания получает выгоду или оказывает поддержку правительству РФ, осуществляя деятельность в секторе инфокоммуникаций и цифровых технологий, имеющем стратегическое значение для правительства РФ).

При этом глава VK Владимир Кириенко находится под персональными санкциями США.