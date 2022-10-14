Клишас призвал дать правовую оценку организации "облав" на резервистов

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас считает, что все сигналы об "облавах" на резервистов нужно проверять, и если они подтвердятся, дать правовую оценку действиям лиц, санкционировавших это.

"Каждый такой сигнал должен быть проверен, и в случае подтверждения действиям должностных лиц, которые санкционировали такие "облавы", должна быть дана правовая оценка", - написал сенатор в Telegram.

"Никаких законных ограничений прав граждан в стране не вводилось, все конституционные права и гарантии, в том числе на свободу передвижения, действуют в полном объеме", - подчеркнул он.

Так Клишас прокомментировал пост члена Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Кирилла Кабанова, который рассказал об одной из таких "облав".

"Только что ко мне обратились сотрудник МГТС и его руководитель. Они сообщили, что возле метро Щелковская вышеназванный работник был задержан во время "облавы" на уклонистов. С его слов, хватали всех и заявляли, что должна быть справка о том, что есть бронь", - написал Кабанов.

"Товарищи начальники, вы понимаете, что творите беззаконие и создаете враждебное отношение в обществе ко всему происходящему?" - отметил член СПЧ. Он затруднился оценить моральный и общественно-политический вред и последствия от таких действий. Кабанов заявил, что он считал фейками истории про "облавы", но ему об этом сообщили люди, которых он лично знает и полностью им доверяет.

"Буду просить председателя СПЧ обратиться в органы прокуратуры для дачи правовой оценки", - заявил он.

Недавно о недостатках в проведении частичной мобилизации говорил генпрокурор Игорь Краснов.