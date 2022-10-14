В Думе заявили о решении по отсрочке от мобилизации для семей с тремя детьми и более

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил о принятом решении об отсрочке от частичной мобилизации для лиц, имеющих трёх и более детей.

"Проработали совместно с Минобороны вопрос предоставления отсрочки от частичной мобилизации семьям, имеющим трех детей и более (в возрасте до 16 лет)", - написал Картаполов в пятницу в своем телеграм-канале.

Он добавил, что "такое решение принято и доведено до военных комиссариатов".

"Генштаб реагирует на запросы общества и принимает соответствующие меры. В этом направлении будет продолжена совместная работа, направленная на результат", - отметил Картаполов.

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