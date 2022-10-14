Ростовская область готова принять более 1,7 тыс. жителей Херсонщины

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Власти Ростовской области заявили о готовности принять в 27 пунктах временного размещения (ПВР) около 1,8 тыс. жителей Херсонской области.

"Регион готов принять более 1,7 тысячи человек (...). В настоящее время данных о количестве прибывающих еще не поступило", - сообщил представитель областного министерства региональной политики и массовых коммуникаций журналистам в пятницу.

Он уточнил "Интерфаксу", что в 38 пунктах временного размещения в Ростовской области в настоящее время находятся более 4,2 тыс. человек, включая 1,6 тыс. детей.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо обратился к руководству РФ с просьбой о содействии в выезде жителей области в другие российские регионы.

Со своей стороны вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что жителей Херсонской области обеспечат бесплатным проживанием в других субъектах России.

В настоящее время Херсонская область почти полностью находится под контролем российских сил в результате проведения спецоперации. С 23 по 27 сентября в регионе прошел референдум, по результатам которого Херсонская область вышла из состава Украины и присоединилась к РФ в качестве субъекта.