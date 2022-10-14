Движение "Весна" внесено в реестр незарегистрированных общественных объединений-иноагентов

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Министерство юстиции РФ включило в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, молодежное движение "Весна".

Соответствующий перечень на сайте ведомства обновился вечером в пятницу.

Отмечается, что цели деятельности организации - "установление в России системы власти, основанной на демократических методах и соблюдении прав человека, решение проблем молодежи демократическими и либеральными методами".

"Региональными координаторами в Санкт-Петербурге (являются - ИФ) Екатерина Гончарова, координатор в Санкт-Петербурге - Евгений Затеев, координатор в Санкт-Петербурге - Валентин Хорошенин, активист движения из Челябинска - Александр Кашеваров, активисты - Екатерина Бушкова, Роман Максимов, Иван Дроботов, Ангелина Рощупко, Тимофей Васькин, активист движения в Твери - Ян Ксенжепольский, основатели - Богдан Литвин (признан физлицом-иноагентом - ИФ), Лев Гяммер", - говорится в графе сведений об учредителях.

В параграфе финансирования указаны "иностранные граждане".

Как сообщал "Интерфакс", в сентябре этого года прокуратура Санкт-Петербурга обратилась с административным иском в суд о признании движения "Весна" экстремистской организацией и запрете его деятельности на территории РФ.

"Установлено, что его (движения - ИФ) деятельность направлена на подрыв общественной безопасности и основ конституционного строя РФ. Движением создаются условия для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации в стране, формируется общественное мнение о необходимости смены власти", - сообщало ведомство.

В октябре 2022 года Росфинмониторинг внес "Весну" в реестр организаций, причастных к терроризму и экстремизму.