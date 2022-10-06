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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:27

Два активиста движения "Весна" включены в список иноагентов

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Министерство юстиции РФ внесло в реестр физических лиц - иностранных агентов двух сторонников молодежного движения "Весна" - Богдана Литвина и Тимофея Мартыненко.

Перечень физлиц-иноагентов на сайте ведомства обновился вечером в четверг.

По данным министерства, Литвин и Мартыненко занимаются политической деятельностью, получая при этом финансирование с Украины.

По данным СМИ, в июне этого года петербургский координатор молодежного движения "Весна" Литвин появился в ведомственной базе розыска на сайте МВД РФ за создание некоммерческой организации (НКО), посягающей на личность и права граждан.

Мартыненко, по сообщениям СМИ, с 2021 года занимает руководящие должности в этом движении.

Как сообщал "Интерфакс", в сентябре этого года прокуратура Санкт-Петербурга обратилась с административным иском в суд о признании движения "Весна" экстремистской организацией и запрете его деятельности на территории РФ.

"Установлено, что его (движения - ИФ) деятельность направлена на подрыв общественной безопасности и основ конституционного строя РФ. Движением создаются условия для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации в стране, формируется общественное мнение о необходимости смены власти", - сообщало ведомство.

Минюст РФ Весна Богдан Литвин Тимофей Мартыненко
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