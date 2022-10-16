Число пострадавших из-за обстрелов Белгородской области увеличилось до трех человек

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о трех пострадавших в результате обстрела с украинской стороны Белгорода в воскресенье.

"В результате обстрела в Белгороде трое пострадавших в одной семье. Двое мужчин с осколочными ранениями. Они уже направлены в больницу. Женщине оказана амбулаторная помощь на месте. Встретился с семьей пострадавших мужчин. Обязательно заеду к ним", - написал он в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось о двух раненых.

Губернатор отметил, что в результате обстрелов есть незначительные повреждения домов, заборов и машин. На месте работают оперативные службы. "Задача администрации города Белгорода - оценить ущерб, сделать замеры окон и начать восстановительные работы", - подчеркнул Гладков.

Ранее он также сообщал об обстреле Белгородского района.

В свою очередь глава администрации Белгорода Антон Иванов сообщил, что городские власти собирают информацию о последствиях сегодняшнего обстрела. "Все сотрудники управ сейчас проверяют свои территории. Обходят каждый дом, каждую улицу. К сожалению, по предварительным данным пострадали два человека", - отметил он.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля неоднократно подвергались обстрелам с украинской стороны. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. В связи с этим в регионе с 11 апреля установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности.