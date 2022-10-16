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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Два человека ранены в результате обстрелов Белгородской области со стороны Украины

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле с украинской стороны Белгорода и Белгородского района.

"Прошел обстрел. Объезжаю территорию города и Белгородского района. По итогам обязательно поделюсь информацией. По предварительным данным есть двое раненых", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля неоднократно подвергались обстрелам с украинской стороны. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. В связи с этим в регионе с 11 апреля установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности.

Белгородская область Вячеслав Гладков
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