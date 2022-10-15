Белгородский губернатор сообщил о завершении тушения пожара на нефтебазе

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в субботу о ликвидации возгорания на нефтебазе, обстрелянной украинскими военными.

"Пожар потушен. Приступили к ликвидации последствий", - написал он в своем телеграм-канале.

Ранее Гладков сообщил о попадании снаряда в нефтебазу в Белгородском районе.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля неоднократно подвергались обстрелам с украинской стороны. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности.