Более 42,4 тыс. человек пересекли границу РФ с Грузией в Северной Осетии за неделю

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - За прошедшую неделю российско-грузинскую границу через пункт пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии в обоих направлениях пересекли 42,4 тыс. человек, сообщил первый заместитель председателя правительства республики Мурат Агузаров.

"Общее количество транзитного транспорта на дорогах республики составляет 1,2 тыс. грузовых автомашин. За неделю через "Верхний Ларс" пересечение госграницы в обоих направлениях осуществили 16,4 тыс. единиц автотранспорта и 42,4 тыс. человек", - сказал Агузаров на аппаратном совещании в правительстве республики в понедельник.

Он отметил, что в ряде районов Северной Осетии продолжает действовать режим повышенной готовности.

Как сообщалось, неделю назад власти республики отмечали снижение потока людей и транспорта через российско-грузинскую границу. "Пересечение госграницы осуществили 17 416 единиц автотранспорта и 41 405 человек в обоих направлениях. Эти данные почти в 2,5 раза меньше, чем были на позапрошлой неделе, в период пиковой нагрузки", - сообщал Агузаров на аппаратном совещании в прошлый понедельник.