Поток людей и машин через границу Грузии и Северной Осетии снизился за неделю в 2,5 раза

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Сокращение числа автотранспорта и количества граждан зафиксировано на российско-грузинской границе в Северной Осетии, сообщил первый заместитель председателя правительства республики Мурат Агузаров.

"За прошедшую неделю через МАПП "Верхний Ларс" пересечение госграницы осуществили 17 416 единиц автотранспорта и 41 405 человек в обоих направлениях. Эти данные почти в 2,5 раза меньше, чем были на позапрошлой неделе, в период пиковой нагрузки", - сказал Агузаров на аппаратном совещании в правительстве республики.

Он отметил, что в ряде муниципалитетов региона продолжает действовать режим повышенной готовности.

Общее количество транзитного транспорта на дорогах республики составляет около 1 тыс. грузовых машин, добавил Томаев.