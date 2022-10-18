На программу содействия занятости населения в 2023 г. из бюджета выделят 92 млрд руб.

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Расходы на государственную программу содействия занятости в следующем году будут на 26 млрд рублей меньше, чем в текущем году, что связано со стабильной ситуацией на рынке труда, несмотря на санкции, сообщил глава министерства труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"На госпрограмму (содействия занятости - ИФ) предусмотрено 92 млрд рублей, что на 26 млрд меньше, чем в текущем году", - сообщил Котяков во вторник на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Он уточнил, что такое уменьшение расходов связано с тем, что ситуация на рынке труда "на данный момент остается стабильной", и российская экономика сохраняет устойчивость.

"В начале 2022 года в период усиления санкционного давления мы планировали более массовое высвобождение наших граждан, запланировали ресурс по активным мероприятиям занятости в большем объеме. На сегодняшний день мы видим, что как раз те профилактические меры и мероприятия, которые проводило правительство, дали свои результаты, безработица не проявила всплеска, ситуация держится на контроле", - сказал министр.

Он добавил, что "тот ресурс, который планировали в 2022 году, будет не востребован, до конца года, и мы его планируем вернуть".

"При этом весь комплекс мероприятий, которые сейчас у нас есть в арсенале, будет сохранен на 2023 год. У нас есть договоренность с Минфином, в случае, если вдруг, нам тех ресурсов будет недостаточно в 2023 году по отдельным направлениям, то мы сможем обратиться за дополнительным финансированием. Минфин под это сформирует необходимые резервы", - подчеркнул Котяков.

По данным Росстата, уровень безработицы в России в августе снизился до 3,8%, вновь обновив исторический минимум. До этого, с мая, он держался в значениях 3,9%, что стало минимальным показателем с 1991 года.

В апреле уровень безработицы в РФ был 4%, в марте и феврале - 4,1%, в январе - 4,4%.

Общая численность безработных в России в августе 2022 года составила 2 млн 855 тыс. человек, что на 45 тыс. ниже показателя июля 2022 года.