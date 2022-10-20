Курирующий туризм вице-премьер пообещал продолжить популярные у туристов проекты

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Организационные изменения, связанные с передачей Минэкономразвития функций Ростуризма, не приведут к изменениям в работе отрасли, заверил через пресс-службу вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он продолжит курировать туризм и после упразднения Ростуризма.

"Реализация востребованных туротраслью проектов и практик будет продолжена и усилена. Обязательства перед регионами и организациями, работающими в сфере туриндустрии, будут выполняться, а сервисы, запущенные, в том числе, для информирования граждан - сохранены", - цитирует зампреда правительства его пресс-служба.

Чиновник считает, что решение президента передать Минэкономразвития полномочия по развитию туристической сферы позволит правительству "максимально сконцентрировать ресурс на вызовах и приоритетах отрасли". Он объяснил, что у министерства есть все полномочия о сбалансированному пространственному развитию, инвестиционной и внешнеэкономической политике, межрегиональному сотрудничеству, развитию предпринимательской деятельности и экспертизой для разработки отраслевого федерального закона и других нормативно-правовых актов.

"Эффективное решение этих вопросов напрямую связано с развитием индустрии туризма и с социально-экономическим развитием страны в целом", - добавил Чернышенко.

Он убежден, что лучшие практики, наработанные Ростуризмом, опыт и компетенции Минэкономразвития позволят не только сохранить, но и нарастить темпы достижения поставленных целей.

"За последние годы была проделана огромная работа. Запущен национальный проект, который включает более 100 мероприятий, направленных на достижение национальный целей развития страны. В его реализации принимают участие 17 федеральных министерств и ведомств, регионы и бизнес. Я благодарю Зарину Догузову за весомый вклад в развитие индустрии туризма. Уверен, она продолжит трудиться на благо отрасли и в дальнейшем", - добавил он.

Президент Владимир Путин 20 октября своим указом упразднил Ростуризм и передал функции этого агентства Министерству экономического развития. Источник в Минэкономразвития сообщил "Интерфаксу", что в ведомстве будет новый профильный заместитель министра, отвечающий за эту отрасль, кандидатура еще обсуждается.