Путин поручил оказать помощь пострадавшим в результате крушения военного самолета в Ейске

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим в результате крушения военного самолёта в Ейске, сообщила пресс-служба Кремля.

"Президент поручил губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву, главе МЧС Александру Куренкову и министру здравоохранения Михаилу Мурашко вылететь в Ейск для оказания всей необходимой помощи пострадавшим в результате происшествия с военным самолётом, потерпевшим крушение в черте города Ейск", - сообщили в пресс-службе.

Президент заслушал доклады министров и главы региона по ситуации, добавили в пресс-службе.

Минобороны РФ сообщало, что в Ейске потерпел крушение бомбардировщик Су-34.

"По докладу катапультировавшихся летчиков, причиной крушения самолета стало возгорание одного из двигателей при взлете", - заявили в Минобороны РФ.

"На месте падения Су-34 во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета", - сообщили военные.