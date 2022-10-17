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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:56

Около 17 квартир предварительно пострадало в Ейске после падения самолета

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Пожар после падения военного самолета в Ейске охватил девятиэтажный дом, по предварительным данным, пострадало почти два десятка квартир, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

"По предварительной информации от оперативных служб - упал военный самолет Су-34. В результате произошел пожар в девятиэтажном доме. Огонь охватил сразу несколько этажей. Предварительно пострадало 17 квартир. Начали устанавливать пункт помощи для жильцов дома, всем окажем поддержку", - написал Кондратьев в своем телеграм-канале в понедельник.

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Он отметил, что информация о погибших и пострадавших уточняется. На месте работают бригады скорой помощи.

В МЧС Краснодарского края сообщили о пожаре в многоквартирном доме в Ейске: "В 18:20 по московскому времени поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном жилом доме по адресу: Краснодарский край, г.Ейск, ул. Красная 47/1. Произошло загорание с первого по пятый этаж жилого дома", - говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС по Краснодарскому краю.

В единой дежурно-диспетчерской службе сообщили, что пожар полностью охватил один из подъездов девятиэтажки, есть пострадавшие. "Огнем охвачен подъезд целиком, повреждены в той или иной степени порядка 45 квартир", - сказали в службе.

Как сообщается в телеграм-канал Следственного комитета РФ (СКР), по факту крушения самолёта Су-34 в Ейске возбуждено уголовное дело. В ведомстве отметили, что на место происшествия направлены криминалисты центрального аппарата ведомства, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее в Минобороны сообщили, что бомбардировщик Су-34 потерпел крушение в Ейске во время учебно-тренировочного полета, пилоты катапультировались. "По докладу катапультировавшихся летчиков, причиной крушения самолета стало возгорание одного из двигателей при взлете", - отметили в ведомстве.

Ейск Краснодарский край Су-34
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