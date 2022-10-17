Уголовное дело возбуждено по факту крушения Су-34 в Ейске

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Следователи приступили к расследованию обстоятельств крушения бомбардировщика Су-34 в Ейске, сообщает телеграм-канал Следственного комитета РФ (СКР). Возбуждено уголовное дело.

В ведомстве отметили, что на место происшествия направлены криминалисты центрального аппарата ведомства.

Военная прокуратура со своей стороны начала проверку в связи с падением боевого самолета на жилой дом в г. Ейске, сообщили в главной военной прокуратуре.

Ранее Минобороны РФ сообщили, что при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета крушение потерпел Су-34, пилоты катапультировались.

"По докладу катапультировавшихся летчиков, причиной крушения самолета стало возгорание одного из двигателей при взлете. На месте падения Су-34 во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета", - заявили в Минобороны РФ.

Со своей стороны в единой дежурно-диспетчерской службе сообщили, что пожар полностью охватил один из подъездов девятиэтажки, есть пострадавшие.

"Обрушены перекрытия с девятого по пятый этажи. Огнем охвачен подъезд целиком, повреждены в той или иной степени порядка 45 квартир", - сказали в службе.