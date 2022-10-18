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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:56

Число пострадавших после крушения самолета в Ейске увеличилось до 22 человек

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Число пострадавших в результате пожара в девятиэтажном доме в Ейске, на который упал военный самолет, в настоящий момент составляет 22 человека, сообщил журналистам глава МЧС России Александр Куренков.

"На сегодняшнюю минуту 22 пострадавших", - сказал он.

По его словам, пожару был присвоен четвертый ранг.

"Все принимаемые решения были верные. В 18.10, пожар начался, закончен он был в 21:15. За три часа справились полностью. Есть сейчас некоторые завалы в двух местах. Сейчас сотрудники МЧС посмотрят и разберут эти завалы. Есть там еще кто-кто", - добавил он.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что бомбардировщик Су-34 потерпел крушение в Ейске (Краснодарский край), пилоты катапультировались. Во дворе одного из жилых кварталов на месте падения самолета произошло возгорание топлива самолета.

"По докладу катапультировавшихся летчиков, причиной крушения самолета стало возгорание одного из двигателей при взлете", - заявили в Минобороны РФ.

В МЧС Краснодарского края позже сообщили о пожаре в многоквартирном доме в Ейске, который охватил дом с 1 по 5 этажи. В настоящее время пожар полностью потушен. По информации главы министерства ГО и ЧС края пострадали 72 квартиры. На месте падения самолета введен режим ЧС

По последней информации, в результате пожара погибли четрыре человека. Еще шесть считаются пропавшими без вести. Четверо пострадавших санавиацией направлены в больницу Краснодара.

Губернатор региона принял решение о выплатах семьям погибших по 1 млн рублей. А пострадавшие получат от 200 до 400 тысяч рублей.

Краснодарский край Ейск МЧС
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