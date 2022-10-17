Четыре человека погибли и шесть пропали без вести после крушения самолета в Ейске

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Оперштаб Краснодарского края заявил об увеличении числа погибших в результате пожара в девятиэтажке Ейска, на которую упал военный самолет, до четырех человек, до 25 увеличилось число пострадавших.

"По данным на 21:15 по московскому времени, число погибших увеличилось до четырех. Пострадавших -25", - говорится в сообщении оперштаба.

Ранее о четвертом погибшем "Интерфаксу" сообщали в Единой дежурно-диспетчерской службе города, где также уточняли, что еще шесть человек считаются пропавшими без вести.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что бомбардировщик Су-34 потерпел крушение в Ейске (Краснодарский край) во время учебно-тренировочного полета, пилоты катапультировались. Самолет упал в черте города, на месте его падения во дворе жилого квартала загорелось самолетное топливо.

"По докладу катапультировавшихся летчиков, причиной крушения самолета стало возгорание одного из двигателей при взлете", - заявили в Минобороны РФ.