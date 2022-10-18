Число погибших после крушения самолета в Ейске увеличилось до 13 человек

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - До 13 человек увеличилось число погибших в результате падения военного самолета на девятиэтажный дом в Ейске (Краснодарский край), сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"По данным МЧС, после разбора завалов в Ейске на месте крушения самолета обнаружены тела погибших. По состоянию на 6:00 18 октября в результате крушения 13 человек погибли, в том числе трое детей. 19 получили ранения, четверо из них благополучно доставлены на лечение в Краснодарскую краевую больницу, остальные продолжают получать лечение в больнице Ейска", - рассказал Кузнецов во вторник.

По его словам, пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь.

"Оказание помощи пострадавшим находится на личном контроле министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко", - добавил он.

В пресс-службе МЧС России сообщили, что спасатели завершили разбор завалов. Там уточнили, что за время спасательной операции удалось сохранить жизни порядка 68 людям, а свыше 360 человек были своевременно эвакуированы.

В понедельник вечером в Ейске потерпел крушение бомбардировщик Су-34, пилоты катапультировались. Самолет упал на девятиэтажный дом, в котором возник сильный пожар.

Позднее в понедельник президент России Владимир Путин заслушал доклады министров и главы региона по ситуации и поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим в результате крушения военного самолета в Ейске.

"Президент поручил губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву, главе МЧС Александру Куренкову и министру здравоохранения Михаилу Мурашко вылететь в Ейск для оказания всей необходимой помощи пострадавшим в результате происшествия с военным самолётом, потерпевшим крушение в черте города Ейск", - сообщили в пресс-службе Кремля.

Оба министра находятся на месте произошедшего.