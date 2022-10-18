Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:56

Число погибших после крушения самолета в Ейске увеличилось до 13 человек

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - До 13 человек увеличилось число погибших в результате падения военного самолета на девятиэтажный дом в Ейске (Краснодарский край), сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"По данным МЧС, после разбора завалов в Ейске на месте крушения самолета обнаружены тела погибших. По состоянию на 6:00 18 октября в результате крушения 13 человек погибли, в том числе трое детей. 19 получили ранения, четверо из них благополучно доставлены на лечение в Краснодарскую краевую больницу, остальные продолжают получать лечение в больнице Ейска", - рассказал Кузнецов во вторник.

По его словам, пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь.

"Оказание помощи пострадавшим находится на личном контроле министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко", - добавил он.

В пресс-службе МЧС России сообщили, что спасатели завершили разбор завалов. Там уточнили, что за время спасательной операции удалось сохранить жизни порядка 68 людям, а свыше 360 человек были своевременно эвакуированы.

В понедельник вечером в Ейске потерпел крушение бомбардировщик Су-34, пилоты катапультировались. Самолет упал на девятиэтажный дом, в котором возник сильный пожар.

Позднее в понедельник президент России Владимир Путин заслушал доклады министров и главы региона по ситуации и поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим в результате крушения военного самолета в Ейске.

"Президент поручил губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву, главе МЧС Александру Куренкову и министру здравоохранения Михаилу Мурашко вылететь в Ейск для оказания всей необходимой помощи пострадавшим в результате происшествия с военным самолётом, потерпевшим крушение в черте города Ейск", - сообщили в пресс-службе Кремля.

Оба министра находятся на месте произошедшего.

Краснодарский край Ейск Минздрав
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Число пострадавших после крушения самолета в Ейске увеличилось до 22 человек

Режим ЧС ввели на месте падения самолета в Ейске

Семьям погибших в результате ЧС в Ейске выплатят по 1 млн рублей из бюджета региона

В ГД предложили мобилизовывать с неснятой или непогашенной судимостью за тяжкое преступление

Четыре человека погибли и шесть пропали без вести после крушения самолета в Ейске

Число погибших на пожаре в Ейске выросло до трех

До 19 выросло число пострадавших при пожаре после крушения Су-34 в Ейске

Обломки самолета в Ейске потушены

Обломки самолета в Ейске потушены

Что произошло за день: понедельник, 17 октября

Два человека погибли и 15 госпитализированы после крушения самолета и пожара в Ейске

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });