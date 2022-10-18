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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:56

Что случилось этой ночью: вторник, 18 октября

Увеличение числа погибших после крушения самолета в Ейске, прибытие в Польшу четырех транспортных самолетов США, предложение Госдумы о мобилизации судимых

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Число погибших после крушения самолета в Ейске увеличилось до 13 человек. В их числе есть трое детей. Ранения получили 19 человек. На данный момент спасатели завершили разбор завалов. Губернатор региона принял решение о выплатах семьям погибших по 1 млн рублей.

- Четыре тяжелых транспортных самолета США прибыли в Польшу за сутки. Они способны перевозить до 120 тонн груза. Также в Польшу прибыли два самолета британских и австралийских ВВС, которые могут доставлять до 77,5 тонн груза.

- В ГД предложили мобилизовывать с неснятой или непогашенной судимостью за тяжкое преступление. Авторами инициативы стали глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов.

- Exxon Mobil полностью покинула Россию после создания нового оператора проекта "Сахалин-1". В своем сообщении компания отметила, что правительство РФ в одностороннем порядке прекратило ее интересы в проекте.

- США перебросили истребители пятого поколения F-22 в Нидерланды. До этого самолеты временно находились в Польше для учений в рамках натовской миссии Air Shielding.

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