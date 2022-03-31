Власти Крыма могут национализировать квартиру Зеленского в Ялте

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Власти Крыма включат квартиру семьи президента Украины Владимира Зеленского в поселке Ливадия (Ялта) в список подлежащего национализации имущества украинских политиков и олигархов, сообщил в четверг "Интерфаксу" информированный источник.

"В список собственности, которая попадает под национализацию, будут, в том числе включены апартаменты Зеленского в Ливадии", - сказал собеседник агентства.

Официальным подтверждением этой информации "Интерфакс" пока не располагает.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что планируется национализировать крымское имущество украинских олигархов, политиков и чиновников, выступающих против России. По его словам, никто из них уже не сможет переоформить свое имущество.

Список собственности, подлежащей изъятию, будет готов к концу текущей недели. После этого решение узаконит крымский парламент. Параллельно власти республики работают над проектом федерального закона о национализации имущества некоторых граждан Украины.

По данным Аксенова, украинцам, которые выступают против России, принадлежит ряд торговых и туристических объектов в Крыму, а также квартиры и дома.

В числе таких владельцев он в эфире программы "Соловьев Live" перечислял директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника, председателя Национального банка Кирилла Шевченко и бывшего председателя Конституционного суда Александра Тупицкого.