Власти Крыма планируют национализировать мини-отели украинских собственников

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Глава Крыма Сергей Аксенов пригрозил национализацией владельцам мини-отелей с Украины, которые выступают против России.

"У нас инструмент национализации присутствует. В данном случае все потенциальные объекты уже выявлены. Они никуда уже не уйдут, решения все будут приняты в ближайшее время", - сказал Аксенов на совещании в Ялте в среду.

При этом глава Крыма подчеркнул, что простых украинцев этот процесс не коснется.

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов в свою очередь обратил внимание на то, что возникла проблема с оплатой коммунальных услуг собственниками квартир с Украины.

"В последнее время передача этих платежей за коммунальные услуги перестала осуществляться. Налицо будет серьезная проблема, потому что в Ялте это не 100 квартир и не 200, это очень большой объем", - сказал он.

Аксенов ответил, что в этих случаях будет начата претензионная работа в рамках российского законодательства.

Ранее в марте глава Крыма предупредил, что крупные торговые объекты на территории республики могут быть изъяты у украинцев, которые состоят в "партиях войны" и нагнетают обстановку.