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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:50

Власти Энергодара сообщили о ракетном обстреле администрации и гражданской инфраструктуры

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Территория Энергодара Запорожской области подверглась ракетному обстрелу из HIMARS со стороны Вооруженных сил Украины, есть повреждения гражданской инфраструктуры, сообщили журналистам в пресс-службе администрации города.

"(...) нанесли удар по администрации города из РСЗО HIMARS. Кроме того, аналогичными ракетами был нанесен удар по объектам гражданской инфраструктуры. Поврежден мост при въезде в город, а также подстанция "Луч", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадавших в результате обстрела нет.

Глава администрации города Александр Волга в своем видеообращении заявил, что в результате повреждения подстанции Энергодар остался без света. Кроме того, разбита дорога, по которой заезжают в город.

По данным Минобороны РФ и властей Энергодара, обстрелы города, АЭС и ТЭС ведутся практически ежедневно с середины лета. Чаще всего сообщается об использовании артиллерийских систем.

Энергодар Запорожская область ВСУ Украина
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