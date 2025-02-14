На Запорожской электростанции выявили критические повреждения после атаки ВСУ

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Оборудование Запорожской ТЭС (Энергодар) повреждено в результате обстрела со стороны ВСУ, обесточены свыше 50 тыс. абонентов, сообщили в пятницу в Минэнерго Запорожской области.

"В ночь на 13 февраля, в 23:40 (мск) вооруженные силы Украины нанесли артиллерийский удар по Запорожской теплоэлектростанции. В результате обстрела критически повреждено энергетическое оборудование, что привело к отключению электроснабжения более чем 50 тыс. абонентов", - сказано в телеграм-канале ведомства.

В министерстве уточнили, что жертв среди персонала и мирного населения в результате обстрела нет.

Энергоснабжение отсутствует в Энергодаре, Каменке-Днепровском и Веселовском округах.

Специалисты ведут работы по восстановлению электроснабжения, добавили в министерстве.