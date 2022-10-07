Энергодар остался без света после артобстрела ТЭС

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Энергодар и ближайшие к нему населенные пункты в Запорожской области остались в пятницу без электроснабжения после очередного артиллерийского обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, сообщили журналистам в пресс-службе администрации города.

"Во время артиллерийского обстрела был зафиксирован взрыв в районе распределительного устройства, расположенного на ТЭС, после чего во всем Энергодаре и ближайших населенных пунктах пропал свет", - говорится в сообщении.

Специалисты работают над переподключением системы к запасным линиям для возобновления подачи электроэнергии.

Запорожская ТЭC - самая мощная тепловая электростанция Украины. Находится в непосредственной близости к АЭС - крупнейшей атомной станции в Европе, которая имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. 11 сентября был остановлен последний работавший реактор, станция не вырабатывает электроэнергию.

По сообщениям Минобороны РФ и властей Энергодара, обстрелы АЭС, ТЭС и самого города ведутся практически ежедневно с середины лета. Энергоблоки они не повредили, но были попадания по вспомогательным системам обеспечения.