Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Энергодар остался без света после артобстрела ТЭС

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Энергодар и ближайшие к нему населенные пункты в Запорожской области остались в пятницу без электроснабжения после очередного артиллерийского обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, сообщили журналистам в пресс-службе администрации города.

"Во время артиллерийского обстрела был зафиксирован взрыв в районе распределительного устройства, расположенного на ТЭС, после чего во всем Энергодаре и ближайших населенных пунктах пропал свет", - говорится в сообщении.

Специалисты работают над переподключением системы к запасным линиям для возобновления подачи электроэнергии.

Запорожская ТЭC - самая мощная тепловая электростанция Украины. Находится в непосредственной близости к АЭС - крупнейшей атомной станции в Европе, которая имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. 11 сентября был остановлен последний работавший реактор, станция не вырабатывает электроэнергию.

По сообщениям Минобороны РФ и властей Энергодара, обстрелы АЭС, ТЭС и самого города ведутся практически ежедневно с середины лета. Энергоблоки они не повредили, но были попадания по вспомогательным системам обеспечения.

Энергодар Запорожская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Петербург отменил новогодние общегородские мероприятия

Петербург отменил новогодние общегородские мероприятия

Сбербанк предупредил о сложностях в использовании онлайн-банка за рубежом

ЕГЭ в 2023 году пройдет с 26 мая по 1 июля

ЕГЭ в 2023 году пройдет с 26 мая по 1 июля

Беспилотник взорвался на военном аэродроме в Калужской области

Путин подписал закон о кредитных каникулах для мобилизованных

Путин подписал закон о кредитных каникулах для мобилизованных

Более 8 млрд руб. выделят в 2023 г. на переобучение россиян востребованным профессиям

Более 8 млрд руб. выделят в 2023 г. на переобучение россиян востребованным профессиям

Завод Vestas в Ульяновске решили законсервировать

Арест братьев Магомедовых

Мосгорсуд признал законным взыскание с братьев Магомедовых $750 млн

Электросамокатам и гироскутерам в России запретили скорость быстрее 25 км/ч

Электросамокатам и гироскутерам в России запретили скорость быстрее 25 км/ч

ФСБ пресекла теракт на Ставрополье, готовившийся сторонниками ИГ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });