Власти Энергодара сообщили о 20 артударах, в том числе по ТЭС

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Территория Энергодара Запорожской области, в том числе ТЭС, во вторник вновь подверглась артиллерийскому обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины, сообщили журналистам в пресс-службе администрации города.

"Более двадцати артиллерийских ударов по районам промзоны, Запорожской ТЭС и береговой линии Энергодара. Стрельба велась с противоположной стороны Днепра, предварительно - из американских 155-мм гаубиц M777", - говорится в сообщении.

В настоящее время экстренным службам сообщений о пострадавших не поступало. Информация о разрушениях и ущербе уточняется.

Запорожская ТЭC считалась самой мощной тепловой электростанцией Украины. Она находится в непосредственной близости к АЭС - крупнейшей атомной станции в Европе, которая имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. 11 сентября был остановлен последний работавший реактор, станция не вырабатывает электроэнергию.

По сообщениям Минобороны РФ и властей Энергодара, обстрелы города, АЭС и ТЭС ведутся практически ежедневно с середины лета.