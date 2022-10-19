Совет Федерации принял закон о кредитных каникулах для пропавших без вести мобилизованных

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил закон о продлении кредитных каникул мобилизованных граждан. Они будут продлеваться до того момента, пока суд не объявит заемщика умерших. Также закон вводит предельные лимиты по кредитам для погибших предпринимателей.

Законопроект № 209496-8 в Госдуму 10 октября внесла группа депутатов и сенаторов. Госдума одобрила его 18 октября.

По действующему законодательству, физические лица и ИП, призванные по мобилизации, контрактники и сотрудники Росгвардии, проходящие службу в ДНР, ЛНР, на Украине, а также добровольцы могут получить отсрочку по уплате как ипотечного, так и потребительского кредита. Отсрочка действует на срок участия граждан в специальной военной операции плюс 30 дней.

Одобренный сенаторами закон устанавливает, что в случае признания заемщика "безвестно отсутствующим" кредитные каникулы продлеваются либо до отмены решения суда о признании указанного заемщика безвестно отсутствующим, либо до объявления судом заемщика умершим.

Сейчас по закону кредит погибшего в ходе специальной военной операции гражданина списывается. Изначально предполагалось списывать кредиты в рамках лимитов. Но в итоговой версии приятного ранее закона упоминание лимитов было убрано.

Одобренный Советом Федерации в среду закон возвращается к данной теме: правительство по согласованию с Банком России вправе установить максимальный размер подлежащего прекращению кредита, если заемщик является военнослужащим - индивидуальным предпринимателем и кредитный договор заключен для осуществления предпринимательской деятельности. Максимальный размер подлежащего прекращению обязательства по кредитному договору может быть установлен в зависимости от видов кредитов (займов) с учетом региональных особенностей.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.