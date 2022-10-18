Принят закон о кредитных каникулах для пропавших без вести мобилизованных

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении и в целом закон, который уточняет, что будет с кредитами мобилизованных граждан, которые пропали без вести: срок действия кредитных каникул предлагается продлить до объявления заемщика судом умершим. Также вводятся предельные лимиты по кредитам для погибших предпринимателей.

Документ (N209496-8) ранее внесла в парламент группа депутатов и сенаторов.

Согласно действующему законодательству, физические лица и ИП, призванные на военную службу по мобилизации, контрактники и сотрудники Росгвардии, проходящие службу в ДНР, ЛНР, на Украине, а также добровольцы могут получить отсрочку по уплате как ипотечного, так и потребительского кредита. Отсрочка действует на срок участия граждан в специальной военной операции плюс 30 дней.

Принятый закон устанавливают, что в случае признания заемщика "безвестно отсутствующим" кредитные каникулы продлеваются либо до отмены решения суда о признании указанного заемщика безвестно отсутствующим, либо до объявления судом заемщика умершим.

Согласно действующему законодательству, кредит погибшего в ходе специальной военной операции гражданина списывается. Изначально предполагалось списывать кредиты в рамках лимитов. Но в итоговой версии приятного ранее закона упоминание лимитов было убрано.

Принятый во вторник в первом, втором и третьем чтении закон возвращается к данной теме: правительство РФ по согласованию с ЦБ вправе установить максимальный размер подлежащего прекращению кредита, если заемщик является военнослужащим - индивидуальным предпринимателем и кредитный договор заключен для осуществления предпринимательской деятельности. "Максимальный размер подлежащего прекращению обязательства по кредитному договору может быть установлен в зависимости от видов кредитов (займов) с учетом региональных особенностей", - говорится в поправках.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.