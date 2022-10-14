В Думе банкирам предложили замораживать кредиты пропавшим без вести мобилизованным

Пункт сбора мобилизованных граждан в Московской области Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы решили уточнить, что будет с кредитами мобилизованных граждан, которые пропали без вести: срок действия кредитных каникул предлагается продлить до объявления заемщика судом умершим. Кроме того, депутаты вернулись к теме лимитов по погашению кредитов для погибших - их предлагается установить для мобилизованных предпринимателей.

Поправки опубликованы в электронной базе данных парламента.

Согласно действующему законодательству, физические лица и ИП, призванные на военную службу по мобилизации, контрактники и сотрудники Росгвардии, проходящие службу в ДНР, ЛНР, Украине, а также добровольцы могут получить отсрочку по уплате как ипотечного, так и потребительского кредита. Отсрочка действует на срок участия граждан в специальной военной операции плюс 30 дней.

Внесенные депутатами поправки устанавливают, что в случае признания заемщика "безвестно отсутствующим" кредитные каникулы продлеваются либо до отмены решения суда о признании указанного заемщика безвестно отсутствующим, либо до объявления судом заемщика умершим.

Согласно действующему законодательству, кредит погибшего в ходе специальной военной операции гражданина списывается. Изначально предполагалось списывать кредиты в рамках лимитов. Но в итоговой версии принятого закона упоминание лимитов было убрано. Внесенные поправки возвращаются к данной теме: правительство РФ по согласованию с ЦБ вправе установить максимальный размер подлежащего прекращению кредита, если заемщик является военнослужащим-индивидуальным предпринимателем и кредитный договор заключен для осуществления предпринимательской деятельности. "Максимальный размер подлежащего прекращению обязательства по кредитному договору может быть установлен в зависимости от видов кредитов (займов) с учетом региональных особенностей", - говорится в поправках.

Документ планируется рассмотреть на пленарном заседании Госдумы 18 октября в первом чтении.