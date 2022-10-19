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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:40

Власти Херсонской области заявили о начале наступления ВСУ

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - ВСУ днем в среду начали наступление в Херсонской области, сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

ВСУ "перешли в наступление в направлении Новая Каменка - Берислав Херсонской области. До двух батальонов пехоты 128 горно-штурмовой и танковый батальон 17 бригады", написал он в своем телеграм-канале.

По словам Стремоусова, началу наступления предшествовала артиллерийская подготовка. "Отмечается большое количество вражеских БПЛА среднего действия и разведывательный "Байрактар" (на удалении, без входа в зону ПВО)", - добавил он.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо во вторник объявил о перемещении жителей нескольких муниципалитетов на правый берег Днепра. Он пояснил это участившимися ударами ВСУ, а также угрозой затопления территорий в связи с возможным разрушением плотины Каховской ГЭС. На правый берег перемещаются также все органы власти. Въезд на территорию Херсонской области для гражданских лиц будет закрыт на семь дней.

Командующий объединенной группировкой войск в районе проведения специальной военной операции Сергей Суровикин во вторник заявил, что российское военное командование располагает данными о планах армии Украины нанести массированный удар по Херсону, в частности - по плотине Каховской ГЭС.

Хроника 24 февраля – 19 октября 2022 годаВоенная операция на Украине
Херсонская область ВСУ Украина
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