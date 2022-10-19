Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:40

Органы власти Херсонской области переедут на левый берег Днепра

Въезд в регион для гражданских лиц закроют на неделю

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Въезд в Херсонскую область запрещается на семь дней для гражданских лиц, региональные органы власти переедут на левый берег Днепра, сообщил врио губернатора Владимир Сальдо.

"На семь дней закрывается въезд на территорию Херсонской области гражданских лиц. Только те, которым даст комендатура пропуск и те, что занимаются обеспечением, снабжением, работой коммунальных органов (смогут въехать - ИФ)", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК) в среду.

Он также уточнил, что региональные органы власти переедут на левый берег Днепра.

В РоссииГосдума проконтролирует переселение жителей Херсонской области в другие регионы РФЧитать подробнее

"Все властные структуры, которые находятся в городе, военно-гражданской администрации, все подразделения, все министерства тоже переезжают на левобережье. Управление на этот период будет вестись с левого берега нашей Херсонщины", - сказал он.

Накануне Сальдо объявил об организованном перемещении населения четырех муниципалитетов - Бериславского, Белозерского, Снегирёвского и Александровского - на левый берег Днепра. Он объяснил это участившимися ударами ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры, а также угрозой затопления территорий в связи с возможным разрушением плотины Каховской ГЭС.

Сальдо уверен, что перемещение населения на безопасные территории поможет российским военным создать "масштабные оборонительные укрепления" и отбить наступление ВСУ. Перемещение и временное размещение будет проведено бесплатно, силами МЧС РФ и правительства Херсонской области. Всем пожелавшим переехать в другие российские регионы будут предоставлены жилищные сертификаты, заверили ранее в правительстве РФ.

Командующий объединенной группировкой войск в районе проведения специальной военной операции Сергей Суровикин во вторник заявил, что российское военное командование располагает данными о планах армии Украины нанести массированный удар по Херсону, в частности - по плотине Каховской ГЭС. Суровикин не исключил "непростых решений" по херсонскому направлению.

Херсонская область Владимир Сальдо
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Власти Херсонской области заявили о начале наступления ВСУ

Минприроды практически приравняло к дистиллированной воде требования к стокам в Байкал

Минприроды практически приравняло к дистиллированной воде требования к стокам в Байкал

Рынок акций РФ утром упал к 1965п по индексу МосБиржи

Рынок акций РФ утром упал к 1965п по индексу МосБиржи

Матвиенко поручила выяснить причины роста цен на военное обмундирование

Матвиенко поручила выяснить причины роста цен на военное обмундирование

В России возбудили свыше 100 уголовных дел о дискредитации армии

На Керченской переправе увеличили число паромов

На Керченской переправе увеличили число паромов

Херсонская область планирует переместить жителей 4 районов на левый берег Днепра за 6 дней

Россиянам разъяснили, что увольнение добровольно мобилизованного сотрудника незаконно

Власти Энергодара сообщили о ракетном обстреле администрации и гражданской инфраструктуры

Военная операция на Украине

Глава Херсонской области объявил о перемещении жителей на левый берег Днепра

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });