Органы власти Херсонской области переедут на левый берег Днепра

Въезд в регион для гражданских лиц закроют на неделю

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Въезд в Херсонскую область запрещается на семь дней для гражданских лиц, региональные органы власти переедут на левый берег Днепра, сообщил врио губернатора Владимир Сальдо.

"На семь дней закрывается въезд на территорию Херсонской области гражданских лиц. Только те, которым даст комендатура пропуск и те, что занимаются обеспечением, снабжением, работой коммунальных органов (смогут въехать - ИФ)", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК) в среду.

Он также уточнил, что региональные органы власти переедут на левый берег Днепра.

"Все властные структуры, которые находятся в городе, военно-гражданской администрации, все подразделения, все министерства тоже переезжают на левобережье. Управление на этот период будет вестись с левого берега нашей Херсонщины", - сказал он.

Накануне Сальдо объявил об организованном перемещении населения четырех муниципалитетов - Бериславского, Белозерского, Снегирёвского и Александровского - на левый берег Днепра. Он объяснил это участившимися ударами ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры, а также угрозой затопления территорий в связи с возможным разрушением плотины Каховской ГЭС.

Сальдо уверен, что перемещение населения на безопасные территории поможет российским военным создать "масштабные оборонительные укрепления" и отбить наступление ВСУ. Перемещение и временное размещение будет проведено бесплатно, силами МЧС РФ и правительства Херсонской области. Всем пожелавшим переехать в другие российские регионы будут предоставлены жилищные сертификаты, заверили ранее в правительстве РФ.

Командующий объединенной группировкой войск в районе проведения специальной военной операции Сергей Суровикин во вторник заявил, что российское военное командование располагает данными о планах армии Украины нанести массированный удар по Херсону, в частности - по плотине Каховской ГЭС. Суровикин не исключил "непростых решений" по херсонскому направлению.