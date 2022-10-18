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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:50

Суровикин заявил о возможном ракетном ударе ВСУ по Херсону

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Российское военное командование располагает данными о планах армии Украины нанести массированный удар по Херсону.

"У нас имеются данные о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе города Херсон, о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, нанесение массивного ракетно-артиллерийского удара по городу без разбора целей", - заявил во вторник журналистам командующий объединенной группировкой войск в районе проведения специальной военной операции Сергей Суровикин.

"Данные действия могут привести к уничтожению инфраструктуры крупного промышленного центра и большим жертвам среди гражданского населения", - предупредил он.

Российская армия обеспечит безопасный выезд населения из Херсона, подчеркнул Суровикин.

Действия российских войск в отношении Херсона будут зависеть от обстановки, не исключены непростые решения, сообщил он.

"Дальнейшие наши планы и действия в отношении самого города Херсон будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации", - сказал Суровикин журналистам.

Хроника 24 февраля – 18 октября 2022 годаВоенная операция на Украине
Херсонская область Херсон Сергей Суровикин
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