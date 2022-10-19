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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:43

Собянин заявил, что в Москве в настоящее время не вводятся никакие ограничения

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Введение ограничений для жителей столицы в связи с подписанными президентом РФ указами на данный момент не планируется, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"В настоящее время никаких мер, ограничивающих обычный ритм жизни города, не вводится", - написал мэр в своем блоге в среду.

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Он добавил, что во исполнение указов будут приняты необходимые меры по повышению безопасности гражданских объектов и объектов жизнеобеспечения.

"Задачи по обеспечению устойчивости экономики, мерам безопасности, координации сил и средств реагирования, гражданской обороне, защите от чрезвычайных ситуаций и др. будут решаться соответствующими федеральными и городскими службами и, в основном, в рабочем режиме", - также написал Собянин.

Ранее в среду президент РФ Владимир Путин поручил ввести на территориях субъектов РФ, входящих в состав Центрального и Южного федеральных округов, за исключением некоторых регионов, уровень повышенной готовности, главы субъектов будут принимать решения о проведении отдельных мероприятий по территориальной и гражданской обороне.

"Ввести на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа и Южного федерального округа, за исключением субъектов РФ, названных в пункте 3 настоящего Указа, режим (уровень повышенной готовности)", - говорится в указе президента, опубликованном на сайте Кремля.

В третьем пункте данного указа на территориях Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя вводится средний уровень реагирования.

Путин также поручил Собянину подключиться к обеспечению координации работы регионов при реализации мер, предусмотренных его новым указом.

Сергей Собянин Москва
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