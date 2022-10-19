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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:12

Губернатор Кубани заявил, что оснований для введения ограничений в регионе сейчас нет

Губернатор Кубани заявил, что оснований для введения ограничений в регионе сейчас нет
Вениамин Кондратьев
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Обстановка не требует введения каких-либо ограничений, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, комментируя указ президента об установлении среднего уровня реагирования в регионе.

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"На сегодняшний день оснований для введения каких-либо ограничений в Краснодарском крае нет. Обстановка в регионе полностью контролируемая", - написал губернатор в своем телеграм-канале.

Ранее в среду стало известно, что указом президента РФ на территориях республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя вводится средний уровень реагирования.

Краснодарский край Вениамин Кондратьев
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