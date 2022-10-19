Губернатор Кубани заявил, что оснований для введения ограничений в регионе сейчас нет

Вениамин Кондратьев Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Обстановка не требует введения каких-либо ограничений, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, комментируя указ президента об установлении среднего уровня реагирования в регионе.

"На сегодняшний день оснований для введения каких-либо ограничений в Краснодарском крае нет. Обстановка в регионе полностью контролируемая", - написал губернатор в своем телеграм-канале.

Ранее в среду стало известно, что указом президента РФ на территориях республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя вводится средний уровень реагирования.