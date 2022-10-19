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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:12

Кириенко и Аксенов посетили Херсон для помощи с организацией выезда жителей

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что вместе с первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко посетил Херсон, где обсудили с местными властями организацию выезда жителей.

"Вместе с первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Владиленовичем Кириенко посетил Херсон. Обсудили с временно исполняющим обязанности губернатора Херсонской области Владимиром Васильевичем Сальдо ряд важных вопросов, связанных с организацией выезда жителей Херсонщины и их обустройства на местах, с работой переправы через Днепр, логистикой, продовольственной безопасностью", - написал Аксенов в своем телеграм-канале в среду.

Он уточнил, что находится в постоянном контакте с Сальдо, при необходимости Крым готов оказать соседям всю необходимую помощь.

Во вторник Сальдо объявил о перемещении жителей нескольких муниципалитетов на левый берег Днепра. Он пояснил это участившимися ударами ВСУ, а также угрозой затопления территорий в связи с возможным разрушением плотины Каховской ГЭС. На левый берег перемещаются также все органы власти. В общей сложности планируется перевезти до 60 тысяч жителей, на это уйдет порядка шести дней.

Сергей Аксенов Сергей Кириенко
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