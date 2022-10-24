Из Херсона эвакуировали памятники Суворову и Ушакову

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Памятники Александру Суворову и адмиралу Федору Ушакову сняли с постаментов и вывезли из Херсона, чтобы сохранить, сообщил в эфире "Соловьев Live" член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Теперь спасают не только людей. Есть у меня информация - вывозят даже памятники. Как сообщают мне жители Херсона, буквально сегодня вывезены памятники Ушакову и Суворову, - сказал он. - Монументы великих русских полководцев, военачальников, решили убрать из-за постоянных обстрелов, диверсий".

В понедельник в соцсетях появились фотографии пустующих постаментов. Официальной информации о вывозе памятников от администрации Херсонской области пока не поступало.

Власти региона на минувшей неделе объявили о перемещении жителей нескольких муниципалитетов, в том числе Херсона, а также местных чиновников на левый берег Днепра.