Налоговый вычет 400 тыс. руб. могут распространить на владельцев полисов долевого страхования жизни

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Минфин РФ рассчитывает, что новый закон о долевом страховании жизни, разработчиком которого выступает ведомство, заработает уже в следующем году. Об этом сообщил журналистам директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков в четверг.

"Давно стояла задача формирования долгосрочных инструментов для граждан, в том числе брокерских продуктов, продуктов доверительного управления, продуктов НПФов. Был большой пробел в долгосрочном страховании граждан, хотя в других странах это огромный рынок", - сказал Чебесков.

Мисселинг при продаже долгосрочных полисов страхования жизни

Минфин РФ разработал законопроект о долевом долгосрочном страховании жизни, речь идет о появлении "новых продуктов долгосрочного страхования жизни, где риски мисселинга ("неправильная продажа" - ИФ) были бы минимизированы. По сути это продукт доверительного управления со страховой компонентой", пояснил Чебесков.

Есть "первоначальная версия законопроекта, но она уже проработана с рынком и ЦБ, скоро готовы будем вывешивать ее на общественное обсуждение. В целом настроены, чтобы в следующем году такая новая возможность появилась у страховщиков", - сказал он.

Представитель Минфина добавил, что в поддержку этого законопроекта планируется две вещи: "Во-первых, налоговое стимулирование для покупателей новых полисов". Оно предполагает, что "будет разработан механизм единого налогового вычета по всем долгосрочным инвестиционным финансовым инструментам, в том числе по долевому страхованию жизни", - сказал Чебесков.

По его словам, лимит суммы, с которой рассчитывается вычет для приобретателей долгосрочных полисов защиты жизни, составит 400 тыс. рублей. Для страховщиков жизни – это новая норма, поскольку до настоящего времени в страховании жизни действует лимит вычета в пределах 120 тыс. рублей. Страховщики жизни не один год выступали за расширение лимита и обращались по этому поводу к регуляторам.

Во-вторых, по словам Чебескова, поддерживающим механизмом станет "введение гарантий по долгосрочным полисам страхования жизни в объеме 1,4 млн рублей" по аналогии с предоставлением гарантий по банковским вкладам АСВ.

Представитель Минфина убежден, что новый закон позволит "минимизировать риски мисселинга" при продаже долгосрочных полисов страхования жизни.

"Основная проблема в реализации инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) и накопительного страхования жизни (НСЖ) в том, что клиент не видел, во что инвестируются его средства. К сожалению, инвестировались они не всегда хорошо, банк и страховщик хотели все больше заработать, все больше "отъедали маржи" от доходности клиента. В долевом страховании жизни, как в паевом инвестфонде, гражданин будет видеть, во что инвестируются его средства, будет видеть доходность, система вознаграждения страховой компании будет прозрачной, дополнительно спрятать что-то окажется сложно", - считает Чебесков.

По его словам, "мисселинг происходил оттого, что продукт стал настолько маржинальным и выгодным для компаний, что они пытались его продать всем, кому даже не нужно".

"При средней и нормальной маржинальности продукта его так не пытаются "втюхать". Продал и сразу получи бонус, можно летать на Мальдивы или в Южную Африку. В больших банках всем отделом люди проводили хороший отпуск каждый квартал, потому что заработали хорошо на продаже полисов ИСЖ и НСЖ. Надеемся, что ДСЖ будет нормальным продуктом с точки зрения маржинальности", высказал предположение представитель Минфина.