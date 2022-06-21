Минфин опубликовал для обсуждения проект о новом виде страхования жизни с инвестсоставляющей

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Минфин РФ разработал и разместил для публичного обсуждения законопроект, предусматривающий введение нового на российском страховом рынке вида страхования с инвестиционной составляющей – долевого страхования жизни (ДСЖ), сообщило ведомство.

Для осуществления ДСЖ страховщик, помимо получения лицензии на осуществление добровольного страхования жизни, будет обязан также получить лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

ДСЖ включает одновременно предоставление страховой защиты, возможность инвестирования части уплаченной страховой премии в выбранные активы и получения инвестиционного дохода. Законопроект устанавливает особенности осуществления нового вида страхования.

В отличие от действующих видов долгосрочного страхования жизни – накопительного страхования жизни и инвестиционного страхования жизни – ДСЖ позволяет инвестировать средства в широкий перечень активов. Это потенциально может обеспечить большую доходность и делает ДСЖ экономически более привлекательным инструментом, отмечают в Минфине.

Принятие данного закона будет способствовать развитию сегмента добровольного страхования жизни, расширению инструментария для инвестирования и накоплений, а также развитию конкуренции на финансовом рынке.

Изменения потребуются в закон РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации" и федеральный закон "Об инвестиционных фондах".

Ранее, комментируя подготовку законопроекта, директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков, сообщал, что в целом Минфин настроен на то, чтобы в следующем году новый механизм начал работать.

В поддержку этого законопроекта планируется две вещи, пояснил Чебесков: "Во-первых, налоговое стимулирование для покупателей новых полисов". Оно предполагает, что будет разработан механизм единого налогового вычета по всем долгосрочным инвестиционным финансовым инструментам, в том числе по долевому страхованию жизни. Во-вторых, по словам Чебескова, поддерживающим механизмом станет "введение гарантий по долгосрочным полисам страхования жизни в объеме 1,4 млн рублей" по аналогии с предоставлением гарантий по банковским вкладам АСВ.