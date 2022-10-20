Совместному предприятию "Соллерса" и Isuzu разрешили расторгнуть СПИК

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Межведомственная комиссия по специальным инвестиционным контрактам (СПИК) одобрила расторжение СПИК паритетного совместного предприятия российской автомобилестроительной группы "Соллерс" и японской Isuzu - ООО "Исузу Соллерс", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минпромторга.

Заявка сторон была рассмотрена 18 октября и получила одобрение.

"Коммерсант", ссылаясь на источники в автопроме, отмечает, что формально при расторжении СПИК компания должна вернуть все полученные от государства льготы.

Гендиректор российской "дочки" Isuzu (АО "Исузу Рус", 74% долей которого владеет Isuzu Motors Ltd, остальными 24% - Sojitz Corporation) Фабрис Горлье в прошлом году рассказывал газете, что СП не получало компенсаций утильсбора. При этом преференции в рамках СПИК как такового предполагают, в том числе, налоговые льготы. В российском представительстве Isuzu изданию заявили, что, что не пользовались льготами. В Минпромторге это подтвердили.

Горлье в интервью "Коммерсанту" в конце прошлого года отмечал, что СПИК совместного предприятия фактически не дал Isuzu никаких преференций, из-за чего, как следовало из его слов, уже тогда вставал вопрос о перспективах сотрудничества автопроизводителя с российским концерном в рамках СП. Он отмечал, что это было связано с пересмотром правил компенсации утильсбора для игроков отрасли в 2019 году. До этого момента компенсации гарантировались всем держателям СПИК, а после - были привязаны к уровню локализации.

После расторжения СПИК компания "Исузу Соллерс" может быть ликвидирована.

Бренд Isuzu официально представлен в России с 2006 года. Завод автопроизводителя в Ульяновске работает с 2012 года. Модельный ряд коммерческой техники Isuzu включал шасси полной массой от 3,5 до 33 тонн, а также пикапы D-Max. Дилерская сеть бренда насчитывала около 100 центров по РФ, Белоруссии, Армении и Казахстане.

За 2021 год местное производство выпустило 3,7 тысячи автомобилей. В 2022 году планировалось нарастить его на 50%.

СП "Исузу Соллерс" заключило СПИК с Минпромторгом и Ульяновской областью в 2018 году. По условиям контракта, "Соллерс" и Isuzu участвовала в СП на паритетной основе. Общий объем инвестиций в проект оценивался более чем в 6 млрд руб. СПИК был одним из первых в автопроме и предполагал, в том числе, вывод на рынок в 2021 г. совместного продукта Isuzu и "Соллерс" - УАЗ City, чего так и не произошло. Кроме УАЗ City, контракт также включал обязательства по локализации крупных узлов автомобилей, которые вступали в силу с 2023 года. В частности, двигателя.

По данным АЕБ, за 9 месяцев 2022 года Isuzu продала в России 531 легковой и легкий коммерческий автомобиль, что на 8% меньше, чем годом ранее.