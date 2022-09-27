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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:24

Isuzu может прекратить производство в РФ вслед за Toyota и Mazda

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Японский автоконцерн Isuzu, имеющий производственные мощности в Ульяновске, рассматривает возможность прекращения выпуска автомобилей в РФ вслед за Toyota и Mazda, сообщила японская газета Yomiuri.

Как отмечается в публикации, компания может принять соответствующее решение из-за невозможности поставок компонентов на мощности своего ульяновского автозавода (АО "Исузу Рус"). Завод приостановил выпуск автомобилей весной текущего года после начала военной операции РФ на территории Украины.

Бренд Isuzu официально представлен в РФ с 2006 года, производственная площадка расположена в Ульяновске. Модельный ряд коммерческой техники Isuzu включал шасси полной массой от 3,5 до 33 тонн, а также пикапы D-Max. Дилерская сеть бренда насчитывала около 100 центров по РФ, а также в Белоруссии, Армении и Казахстане.

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Гендиректор АО "Исузу Рус" Фабрис Горлье сообщал "Коммерсанту", что в 2021 году местное производство выпустило 3,7 тыс. автомобилей. В 2022 году планировалось нарастить его на 50%.

Isuzu Motors также имеет в РФ СП с ПАО "Соллерс Авто" - ООО "Исузу Соллерс". В 2018 г. стороны, Минпромторг РФ и Ульяновская область заключили специальный инвестиционный контракт (СПИК), по условиям которого автопроизводители участвуют в СП на паритетной основе. Общий объем инвестиций в проект оценивался более чем в 6 млрд руб., СП специализируется на выпуске среднетоннажных грузовых автомобилей с высокой степенью локализации. Горлье в интервью "Коммерсанту" в конце прошлого года отмечал, что СПИК фактически не дал Isuzu никаких преференций, из-за чего возникает вопрос о перспективах сотрудничества автопроизводителя с российским концерном в рамках СП.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка АО "Исузу Рус" по РСБУ по итогам 2021 г. составила 15,7 млрд руб. (+63%), чистая прибыль - 984 млн руб. против убытка годом ранее.

В начале недели о прекращении производства автомобилей в РФ официально объявил автоконцерн Toyota, чьи мощности располагаются в Санкт-Петербурге. Вслед за этим японская газета Nikkei сообщила, что возможность прекращения производства в РФ рассматривает Mazda, что подтверждали в группе "Соллерс Авто", с которой японский автопроизводитель имеет СП на Дальнем Востоке.

Isuzu Россия
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