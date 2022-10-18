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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Страны Европы переживают новую волну коронавируса

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Франция, Германия и Испания столкнулись с очередным ростом числа зараженных коронавирусом, а Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждает, что пандемия еще не закончилась и контроль за вирусом все еще необходим, пишет газета El Mundo.

"Всемирная организация здравоохранения и Евросоюз предупредили на этой неделе, что пандемия еще не закончилась и необходимо защищать здоровье людей, особенно среди наиболее уязвимых групп населения. В ВОЗ снова наблюдают растущее число заражений ковидом в Европе, это свидетельствует об очередной волне вируса", - пишет издание со ссылкой на организацию.

Кроме того, ВОЗ провела новое ежеквартальное совещание по ситуации с COVID-19, на нем обсуждался вопрос сохранения международного чрезвычайного положения из-за пандемии. Решение станет известно в ближайшие дни.

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По данным организации, на прошлой неделе в мире было подтверждено 3 млн случаев заражения COVID-19 - это самый низкий показатель в этом году. Число летальных исходов составило 8,8 тыс., это второй самый низкий показатель в 2022 году.

Между тем, как сообщает El Mundo, в Испании за последнюю неделю все показатели COVID-19 увеличились: заболеваемость стремительно растет у людей старше 59 лет, многие из них попадают в больницы в отделения интенсивной терапии.

Минздрав страны снова публикует еженедельную статистику по коронавирусу, согласно которой с прошлой пятницы в больницы Испании поступили 587 пациентов с ковидом. Всего там находится 3,3 тыс. человек, 174 из них - в отделении интенсивной терапии.

Не лучше ситуация и в Германии: там госпитализируют людей со штаммом "омикрон" BA.4 и BA.5. Как отмечают в Ассоциации больниц страны, медучреждения сейчас работают на пределе своих возможностей.

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"В этом контексте в Германии возобновились обсуждения об обязательном ношении масок в помещении, а министр здравоохранения республики Карл Лаутербах призвал федеральные земли снова ввести масочный режим в указанных местах", - пишет газета.

В свою очередь, Франция запускает кампанию по бесплатной вакцинации против гриппа в надежде сократить число заболевших, особенно в период роста числа зараженных коронавирусом. В первую очередь, прививаться рекомендуют людям старше 65 лет, беременным женщинам, людям с ожирением третьей степени (ИМТ более 40) и пациентам с некоторыми хроническими заболеваниями, например, диабетом.

Хроника 09 января 2020 года – 18 октября 2022 годаПандемия коронавируса
коронавирус Франция Италия Испания
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