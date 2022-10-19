В РФ за сутки COVID-19 заболели 10 656 человек

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 10 656 случаев, скончались 92 пациента с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 9 474 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 выросло на 1 182. Показатель заболеваемости за сутки держится на уровне значений начала августа, однако тогда отмечался рост числа заболевших.

В больницы попали 1 583 человека, показатель снизился в сравнении с предшествующими сутками на 18,3%. Увеличение количества госпитализированных отмечено в 28 субъектах РФ, снижение - в 49 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в восьми субъектах.

Выздоровели за сутки 20 859 человек.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 млн 335 тыс. 87 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 389 176 умерших и 20 млн 659 тыс. 469 выздоровевших.