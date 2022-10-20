Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:43

РЖД просят запретить финской VR Group судиться с монополией за рубежом

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" попросило Арбитражный суд Москвы запретить финскому железнодорожному оператору VR Group Plc инициировать за рубежом судебные разбирательства по спорам, касающихся их совместного предприятия - Oy Karelian Trains Ltd, созданного для перевозок между Москвой и Хельсинки скоростными поездами Allegro.

Об этом говорится в иске, который 13 октября принял столичный арбитраж, сообщается в судебной картотеке.

Согласно документу, суд возбудил производство по делу о запрете VR Group инициировать судебные разбирательства в арбитражном суде в соответствии с Арбитражным регламентом Центральной торговой палаты Финляндии (Хельсинки), Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма, иных иностранных судах и арбитражах, международных коммерческих арбитражах по всем спорам, вытекающих из договоров и сделок: о запрете Oy Karelian Trains инициировать судебные разбирательства в тех же инстанциях по всем спорам, вытекающих из договоров, а также о запрете OP Corporate Bank plc. инициировать судебные разбирательства по всем спорам, вытекающих из соглашения о поручительстве от 5 сентября 2007 г. в отношении кредитного договора на 131 млн евро для Oy Karelian Trains.

Предварительное судебное заседание и собеседование со сторонами назначено на 14 декабря.

С 28 марта VR Group прекратила пассажирское железнодорожное сообщение между Финляндией и Россией поездами Allegro. До конца 2022 года компания намерена полностью прекратить и перевозки грузов в Россию.

Oy Karelian Trains РЖД VR Group Allegro Финляндия Хельсинки Петербург Арбитражный суд Москвы
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минцифры заморозило программу по подключению школ к Wi-Fi

Минцифры заморозило программу по подключению школ к Wi-Fi

Совместному предприятию "Соллерса" и Isuzu разрешили расторгнуть СПИК

Путин упразднил Ростуризм

Путин упразднил Ростуризм

Губернатор Красноярского края назвал политическими обвинения, предъявленные США его сыну

Freedom Holding продаcт российские активы топ-менеджеру "Фридом финанс" Повалишину

Toyota в ноябре-декабре начнет увольнять сотрудников завода в РФ

Toyota в ноябре-декабре начнет увольнять сотрудников завода в РФ

Что произошло за день: среда, 19 октября

Росстат сообщил о росте долгов по зарплате в сентябре на 11,5%

Арест братьев Магомедовых

Гособвинение запросило 24 года и 21 год колонии для братьев Магомедовых

Власти Крыма не планируют вводить комендантский час и ограничения на въезд и выезд

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });