РЖД просят запретить финской VR Group судиться с монополией за рубежом

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" попросило Арбитражный суд Москвы запретить финскому железнодорожному оператору VR Group Plc инициировать за рубежом судебные разбирательства по спорам, касающихся их совместного предприятия - Oy Karelian Trains Ltd, созданного для перевозок между Москвой и Хельсинки скоростными поездами Allegro.

Об этом говорится в иске, который 13 октября принял столичный арбитраж, сообщается в судебной картотеке.

Согласно документу, суд возбудил производство по делу о запрете VR Group инициировать судебные разбирательства в арбитражном суде в соответствии с Арбитражным регламентом Центральной торговой палаты Финляндии (Хельсинки), Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма, иных иностранных судах и арбитражах, международных коммерческих арбитражах по всем спорам, вытекающих из договоров и сделок: о запрете Oy Karelian Trains инициировать судебные разбирательства в тех же инстанциях по всем спорам, вытекающих из договоров, а также о запрете OP Corporate Bank plc. инициировать судебные разбирательства по всем спорам, вытекающих из соглашения о поручительстве от 5 сентября 2007 г. в отношении кредитного договора на 131 млн евро для Oy Karelian Trains.

Предварительное судебное заседание и собеседование со сторонами назначено на 14 декабря.

С 28 марта VR Group прекратила пассажирское железнодорожное сообщение между Финляндией и Россией поездами Allegro. До конца 2022 года компания намерена полностью прекратить и перевозки грузов в Россию.