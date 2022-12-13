Эстонской компании Operail запретили перевозить российские и белорусские грузы

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Власти Эстонии запретили государственной железнодорожной компании Operail перевозить российские и белорусские грузы, сообщает ERR.

В документе, который подписала министр экономики и инфраструктуры Рийна Сиккут, говорится, что руководству предприятия поручено "оценить этичность коммерческих отношений компании" с Россией и Белоруссией и "отказаться от таких деловых отношений (при необходимости постепенно), заменив их новыми направлениями бизнеса".

Operail приказано "прекратить с 1 января 2023 года перевозку товаров, происходящих из Российской Федерации и Республики Беларусь".

По данным финского портала Yle, Operail готовится заняться грузоперевозками российского никеля в Финляндии, который не включен в список подсанкционных товаров. Yle отмечает, что в последнее время финансовое положение Operail значительно ухудшилось: убыток компании за девять месяцев этого года составил 3,5 млн евро.